Переславль-Залесский, Ярославская область, , 15:23 — REGNUM Задержан подозреваемый в убийстве настоятеля Свято-Троицкого Данилова монастыря города Переславля-Залесского игумена Даниила. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в следственном комитете России. По версии следствия 7 июля 2016 года убийство из корыстных побуждений совершил 31-летний Александр Авдеев.

Александр Авдеев на месте преступления СК России

«Следователями и сотрудниками ГУУР МВД России проведена масштабная работа по проверке причастности к преступлению более трех тысяч лиц. В числе проверяемых были лица из окружения игумена, наркозависимые, ранее судимые, в частности, за преступления на объектах религиозного культа, а также иные категории лиц. Со всеми ними был проведен комплекс следственных действий. Также изучены заключения более 430 судебных экспертиз. В результате следствием получены сведения о возможной причастности к преступлению 31-летнего Александра Авдеева» — рассказала официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Свою вину задержанный признает. На преступление он пошел для похищения 1 миллиона рублей. Деньги потратил на личные нужды.

«Подозреваемый — уроженец города Владивостока, который в августе 2018 года был приговорен к 6 годам лишения свободы за аналогичное преступление. Он сознался в содеянном и сообщил, что убийство игумена Даниила совершил с целью хищения денежных средств из монастырской кассы. По инициативе сотрудников ГУУР МВД России осужденный этапирован из Саратовской области, где отбывал наказание, в Москву», — пояснила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Из Москвы Александра Авдеева доставили в Переславль-Залесский для участия в следственных действиях.

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