Чебоксары, , 15:20 — REGNUM В Чувашии в отношении 41-летнего жителя Шумерли вынесен приговор по ст. 116.1 УК РФ («Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию»), ч. 1 ст. 161 УК РФ («Грабеж»), ч. 2 ст. 162 УК РФ («Разбой») и ч. 1 ст. 313 УК РФ («Побег из-под стражи»). Ему назначили наказание в виде 3 лет 9 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по республике.

Установлено, что в апреле текущего года мужчина, ранее привлеченный к административной ответственности за нанесение побоев после распития спиртных напитков со своим знакомым ударил его кулаком в глаз. Утром после ссоры он открыто похитил у пострадавшего знакомого планшет. Затем, угрожая колющим предметом, потребовал денег. Знакомый, опасаясь за свою жизнь, дал подсудимому 100 рублей.

После возбуждения уголовного дела злоумышленниками заключили под стражу. В мае он находился под конвоем в больнице, но сбежал, выпрыгнув в наручниках из окна второго этажа. В тот же день он был повторно задержан на чердаке в одном из домов.

При этом ранее подсудимый неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в заключении он провел в целом 13 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2016 года в Татарии обвиняемый в убийстве 20-летний мужчина сбежал после оглашения приговора в суде. Он смог высвободиться и убежать в тот момент, когда после оглашения приговора, его конвоировали в специальную машину. Мужчину поймали спустя несколько часов в одном из дачных домов неподалеку от места побега.