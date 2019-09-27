Магнитогорск, Челябинская область, , 15:17 — REGNUM В челябинском Магнитогорске после отравления двух мужчин и женщины возбудили уголовное дело. Об этом сообщает областное управление СКР.

Дело заведено по факту причинения трёх гражданам смерти по неосторожности. Его возбудили для всестороннего и полного выяснения обстоятельств гибели людей.

Как сообщало ИА REGNUM, тела погибших были найдены в частном доме вечером 26 сентября. Предположительно, они отравились угарным газом, а причиной могла стать неисправная вытяжка газового котла.

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