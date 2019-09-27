Чебоксары, , 15:04 — REGNUM В Чебоксарах завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего местного жителя по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») и ч. 3 ст. 296 УК РФ («Угроза убийством, совершенная в отношении следователя в связи с производством предварительного расследования, с применением насилия»). Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по республике.

Дело по статье об убийстве было возбуждено после исчезновения 51-летнего мужчины, в ходе проведенных правоохранителями мероприятий было установлено лицо, подозреваемое в причастности к исчезновению мужчины. Им оказался ранее занимавшийся боксом обвиняемый.

По версии следствия, в июне прошлого года бывший боксер со своим приятелем пили алкогольные напитки в одном из чебоксарских кафе, после чего они пошли в дачный домик последнего. По дороге между ними произошла ссора, обвиняемый нанес приятелю несколько ударов по голове, а тот потерял сознание. Нападавший отнес пострадавшего в свою квартиру, где мужчина пришел в себя. Он стал высказывать претензии по поводу случившегося, тогда бывший спортсмен вновь стал бить приятеля, а потом задушил. На следующую ночь он расчленил тело и разложил в мешки. Еще через сутки в лесополосе вырыл яму, сложил в нее останки и развел над ними костер. Место, где находились останки, обвиняемый сам указал следователям. Он был помещен под арест.

Через год в кабинете следователя он стал высказывать в адрес правоохранителя угрозы убийством, а также нанес ему удар рукой по голове.

Причастность обвиняемого к преступлениям подтверждается его собственными показаниями, результатами медицинской, медико-криминалистической, трасологической, почвоведческой и генетической экспертиз. При этом по заключению судебно-психиатрической экспертизы он признан вменяемым.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2011 года студент третьего курса заочного отделения филиала Российского университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма в городе Новочебоксарске, мастер спорта по боксу обвинялся в совершении преступления по ч. 2 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Студент спал на цветочной клумбе у одного из городских торговых центров. После обнаружения полицейскими он был доставлен в отдел МВД России по городу Новочебоксарску за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. В ходе установления личности задержанного в отделе полиции боксёр нанёс оперуполномоченному один удар головой по лицу, а затем ещё несколько ударов руками по различным частям тела. Врачи констатировали у пострадавшего полицейского перелом спинки носа.