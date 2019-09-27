Ростов-на-Дону, , 15:03 — REGNUM В Ростове-на-Дону вандалы осквернили памятник неизвестному солдату, установленный местными жителям. Как уточнили в поисковом отряде «Миус-фронт», офицер смог убежать из немецкого плена, но был пойман гитлеровцами и расстрелян.

«Заброшенная, осквернённая могила неизвестного солдата в Ростове. Удалось узнать, что в захоронении лежит офицер, бежавший из немецкого плена и пойманный карателями на берегу Цыганского озера. Здесь же он был зверски расстрелян. Очевидцы казни ночью похоронили командира, а позже поставили самодельный памятник. С тех пор за пирамидой с красной звездой ухаживали те, кто был свидетелем расстрела. Сейчас этих людей не стало, и памятник, разрушенный вандалами, почти исчез», — отметили в поисковой организации.

В ближайшее время могилу неизвестного солдата перенесут. Специалисты также надеются, что смогут установить личность бойца.