Самара, , 15:19 — REGNUM Уголовное дело по факту обнаружения после пожара тел двух малолетних детей возбуждено в Самарской области. Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба областного СУ СК РФ.

По предварительной версии, возгорание в квартире произошло из-за неосторожного обращения с горящей восковой свечой.

Отмечается, что в момент возгорания матери погибших детей дома не было, поскольку она дежурила на работе в ночную смену.

В ходе расследования уголовного дела будут установлены все причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

Как передавало ИА REGNUM, ночью с 26 на 27 сентября в квартире жилого дома по улице Короткой в городе Чапаевске Самарской области произошел пожар. Во время его тушения были обнаружены двое малолетних детей 2007 и 2008 года рождения без признаков жизни.