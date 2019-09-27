Владикавказ, , 15:03 — REGNUM В Северной Осетии пресечена попытка провоза на территорию республики незаконной табачной продукции. Крупную партию «левого» табака задержали полицейские на контрольно-пропускном пункте «Чермен», сообщили ИА REGNUM 27 сентября в пресс-службе главного управления МВД по СКФО,

В грузовике под управлением 56-летнего жителя Ростовской области находились коробки, в которых было обнаружено 48 тыс. сигаретных пачек без специальных акцизных марок. При проведении экспертизы было установлено, что вся изъятая продукция является контрафактной. В общей сложности в фургоне находилось сигарет на сумму свыше 1,8 млн рублей.

По данному факту в ОМВД по Пригородному району Северной Осетии возбуждено уголовное дело о производстве, приобретении, хранении и перевозке в целях сбыта немаркированных табачных изделий в особо крупном размере.