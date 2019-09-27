Сеул, , 16:17 — REGNUM За последние четыре года в Южной Корее из-за связей с проститутками было арестовано более 500 высоких должностных лиц. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Public Administration and Security Committee.

Согласно опубликованным данным, в период с 2015 года по июнь 2019 года в стране из-за связей с проститутками были арестованы 509 госслужащих.

Известно, что наибольшее число арестов было произведено в Сеуле (72 человека). Также в Пусане был арестован 61 человек, в провинции Кёнсан-Намдо — 59 человек, в провинции Кёнгидо — 52 человека, в провинции Чхунчхон-Намдо — 50 человек.

Кроме того, арестам также подверглись 45 представителей правоохранительных органов.