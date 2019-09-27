Екатеринбург, , 14:52 — REGNUM В Екатеринбурге задержан гражданин, которого подозревают в многочисленных разбойных нападениях на женщин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделе по связям со СМИ городского управления МВД.

Мужчина был задержан сыщиками уголовной полиции 26 сентября на улице Седова. В отношении 26-летнего гражданина возбуждено уголовное дело по статьям 162 УК РФ («Разбой») и 161 УК РФ («Грабёж»). В ходе обыска, в квартире подозреваемого найдены ценные вещи потерпевших.

По версии органов дознания, подозреваемый в августе и сентябре 2019 года нападал на женщин в тёмное время суток. Злоумышленник поджидал жертву в безлюдном месте и нападал сзади. Оглушив потерпевшую, он забирал её ценные вещи и скрывался. В отделе полиции отметили, что одной из потерпевших по делу является 16-летняя девушка, которой злоумышленник сломал челюсть.

«Задержанному по совокупности инкриминируемых ему преступных деяний грозит лишение свободы на срок до 10 лет», — сообщили в полиции.

По данным следственного отдела, задержанному инкриминируется шесть преступных эпизодов.