Самара, , 14:47 — REGNUM За три дня в Тольятти снесли 48 незаконных торговых точек. Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, в ходе рейда представители прокуратуры и сотрудники администрации Автозаводского района Тольятти обнаружили на улице Революционной незаконно установленные павильоны.

В отношении их владельцев были составлены протоколы об административных правонарушениях за самовольное занятие земельного участка и осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации.

Напомним, что с начала 2019 года стражи порядка города Тольятти демонтировали 127 объектов на территории города, которые были установлены с нарушением Земельного законодательства.