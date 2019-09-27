Курск, , 14:44 — REGNUM В Курске утром 27 сентября на улице Радищева во время движения загорелся трамвай. Сообщение об этом опубликовали в интернет-сообществе курских автолюбителей «Автокадр 46 ».

На снимке, опубликованном очевидцем, виден огонь на крыше трамвая — на токоприёмниках. Из-за ЧП в районе улиц Карла Маркса и Радищева образовалась пробка.

Как уже сообщало ИА REGNUM, курские трамваи в течении нескольких лет становятся предметов споров властей и общественности. К 2018 году средний возраст трамвайного парка в городе составлял почти 30 лет. Ситуацию усугубляли многомиллионные долги МУП «Курскэлектротранс», которое сейчас признали банкротом. Появлялись даже предположения, что городские власти собираются ликвидировать трамваи, однако мэрия заверила горожан в обратном.

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