Тюмень, , 14:39 — REGNUM Государственная инспекция труда по Тюменской области рассмотрела несчастный случай с работником, утонувшем в зерне. Погибший был нетрезв, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Трагедия произошла 15 августа в Тюмени на АО ПЗ «Учхоз ГАУ Северное Зауралье». Установлена причина происшествия — это отсутствие контроля со стороны руководства за процессом сушки зерна.

По результатам расследования комиссия квалифицировала данный несчастный случай как связанный с производством. Решается вопрос о привлечении работодателя к административной ответственности.