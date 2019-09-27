Анкара, , 15:03 — REGNUM Согласно данным, размещенным на официальном веб-сайте Управления по чрезвычайным ситуациям Турецкой Республики, 26 сентября 2019 года в 13:59 в районе Силиври провинции Стамбул на Мраморном море произошло сильное землетрясение в 5,8 балла по шкале Рихтера.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, подземные толчки зарегистрированы с глубины в 6,99 км, распространившись на протяжении 21,68 км. Обсерватория университета Богазичи и региональный центр наблюдения и оценки землетрясений и цунами Института сейсмических исследований заявили, что сила произошедшего землетрясения составила 5,7 баллов по шкале Рихтера.

Подземные толчки заметили в Стамбуле и соседних с ним провинциях. Пресс-служба губернатора провинции Стамбул заявила: «После землетрясения на 14:20 на горячие линии помощи не поступало ни одного звонка».