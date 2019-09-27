Первоуральск, Свердловская область, , 14:23 — REGNUM В Первоуральске вынесен приговор 40-летнему местному жителю, обвиняемому в фальсификации доказательств по гражданскому делу (ч. 1 ст. 303 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Первоуральский городской суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 400 часов обязательных работ. Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Отметим, что подсудимый своей вины не признал.

«В течение предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством 10 дней прокуратура изучит приговор суда, даст ему оценку на предмет наличия оснований для обжалования или отсутствия таковых», — уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее подсудимый представлял интересы жительницы Первоуральска по гражданскому делу. Женщина обратилась с иском в суд, о взыскании со страховой компании компенсации.

В ходе судебных разбирательств было установлено, что к делу был приобщён подложный документ, а именно — претензия заявительницы, для подтверждения факта претензионного порядка. Однако в ходе рассмотрения гражданского иска сначала Первоуральский городской суд, а затем и Свердловский областной суд усомнились в подлинности документа. В итоге женщине в исковых требованиях было отказано.

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