Фройденберг, , 14:19 — REGNUM Уже два человека скончались от ожогов, полученных при взрыве жаровни в немецком городе Фройденберг (Северный Рейн — Вестфалия), передает канал n-tv.

Вечером 26 сентября в специализированной клинике скончалась 31-летняя женщина. 67-летний мужчина скончался на следующий день после взрыва. Расследование трагического инцидента продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, большая жаровня, в которой готовился картофель для посетителей, взорвалась на местном празднике 8 сентября. Первоначально сообщалось о 14 раненых.

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