Киев, , 14:25 — REGNUM Сотрудники СБУ задержали 13 человек, подозреваемых в кражах дорогих автомобилей, сообщили 27 сентября в пресс-службе ведомства.

В СБУ отметили, что предполагаемым руководителем банды мог быть «известный криминальный авторитет». По версии следствия, подозреваемые угоняли автомобили, а затем предлагали их владельцам вернуть их за 20−30% стоимости.

«Правоохранители изъяли украденные транспортные средства, так называемые «двойники», специальные технические средства, устройства для открытия… поддельные свидетельства о регистрации транспортных средств, оружие и наркотики», — сказано в сообщении.

Отмечается, что всего зафиксированы 17 случаев кражи автомобилей общей стоимостью почти $400 тыс., два эпизода использования спецсредств для угона машин, один факт вымогательства за возврат машины. Восемь машин были возвращены владельцам, предотвращены три новых преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киевской области задержали 12 человек, которых подозревают в угоне 12 машин на территории пяти областей Украины.

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