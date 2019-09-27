Зерноград, Ростовская область, , 14:02 — REGNUM В Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту ампутации руки 11-летнему мальчику. В основу легли материалы служебной проверки, которую провели сотрудники территориального органа Росздравнадзора по региону. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 27 сентября.

По информации, которой располагают следователи, травму ребёнок получил во время игры в мяч. В центральную районную больницу Зерноградского района мальчик попал с открытым переломом костей правого предплечья со смещением отломков. Фельдшер и дежурный врач-хирург оказали пострадавшему первую медпомощь и отпустили домой.

Родители повторно обратились в медучреждение, так как состояние ребёнка ухудшилось. Зерноградские медики приняли решение о госпитализации пациента в детское хирургическое отделение областной детской клинической больницы. Руку мальчику пришлось ампутировать.

«В ходе расследования уголовного дела будут назначены и проведены необходимые экспертизы, проверено качество оказания медицинской помощи, установлена причинно-следственная связь между действиями конкретных медицинских работников и наступившими тяжкими последствиями», — указали в ведомстве.

Расследование уголовного дела по ч.2 ст.118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» продолжается.

ИА REGNUM ранее сообщало, что проверка Росздравнадзора показала, что ошибка врачей привела к ампутации руки ребёнку. Предположительно, врачи поставили неверный диагноз мальчику.

Читайте ранее в этом сюжете: Ребёнку ампутировали руку из-за ошибки ростовских врачей — Росздравнадзор