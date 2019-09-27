Грозный, , 13:50 — REGNUM В Чечне произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб 7-летний ребенок. В населенному пункте Комсомольское водитель автомашины «Форд Фокус» наехал на мальчика, перебегавшего дорогу в неположенном для пешеходного перехода месте, сообщили ИА REGNUM 27 сентября в пресс-службе МВД по региону.

За рулем иномарки, как установлено сотрудниками ГИБДД, находился 16-летний местный житель. После аварии пострадавшего с тяжкими телесными повреждениями госпитализировали в детскую клиническую больницу №2 города Грозного, однако спасти мальчика не удалось.

По факту трагедии прокуратура организовала проверку. По ее результатам будет дана оценка отношениям родителей несовершеннолетнего водителя к своим обязанностям по его воспитанию.