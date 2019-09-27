Омск, , 13:40 — REGNUM В Омске направлено в суд уголовное дело в отношении организатора финансовой пирамиды, обманувшего 114 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном УМВД.

В отношении 38-летнего мужчины было возбуждено дело о мошенничестве. По информации ведомства, он зарегистрировал общество с ограниченной ответственностью, снял офис, открыл расчётные счета в банке. В интернете омич разместил информацию о привлечении денег от физических лиц в качестве займов под выгодный процент. Сотрудниками организации стали её первые клиенты.

В интернете появилась ложная информация об успешности этой финансовой пирамиды, хотя на деле всё было иначе. Часть денег обвиняемый выплатил лишь сотрудникам своей организации.

Желающим предлагалось два вида займов: «срочный» под 180% и «накопительный» под 240% в год. Злоумышленнику удалось завладеть 20 млн рублей от 114 омичей. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области 15 человек потеряли 25,499 млн рублей, став клиентами кредитного потребительского кооператива.

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