Туринск, Свердловская область, , 13:32 — REGNUM В Свердловской области сотрудники дорожной полиции выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Столкновение транспортных средств произошло 27 сентября в Туринске на улице Социалистической около 04:00 утра по местному времени. Водитель автомобиля «Лада» пошёл на обгон и столкнулся с мотоблоком «Электро», ехавшим по встречной полосе. После этого автомобиль выбросило с дороги и машина ударилась в каменную стену нежилого дома.

В результате аварии водитель мотоблока скончался на месте, а водитель «Лады» доставлен в больницу.

По предварительным данным 79-летний водитель мотоблока ехал за водой на колонку с двумя флягами. Также установлено, что водитель «Лады» в момент аварии был трезв.