Заводоуковск, Тюменская область, , 12:43 — REGNUM В тюменском городе Заводоуковске арестована няня, обвиняемая в похищении и убийстве ребенка. Она заключена под стражу на два месяца по решению суда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

По версии следствия, 24 сентября 2019 года около 12 часов по местному времени 23-летняя обвиняемая похитила шестимесячного мальчика и ушла в лесной массив. Около 13 часов наступила смерть ребёнка. Женщину обнаружили в том же лесу на следующий день с мёртвым ребёнком на руках.

Няне предъявлено обвинение по п. «в» ч. 2 ст. 105 («Убийство малолетнего, сопряженное с похищением») и п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение несовершеннолетнего»). Она признала свою вину в убийстве ребёнка, отмечают следователи.

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