Национальный парк Катави, Танзания, , 12:46 — REGNUM Двое солдат из отряда 24 KJ Народной армии Танзании погибли в результате аварии, еще 20 военных получили ранения, передает газета Mwananchi.

По информации издания, ДТП произошло 26 сентября в районе Национального парка Катави. Автомобиль, в кузове которого ехали военные, сошел с трассы и перевернулся.

Временно исполняющий обязанности главного врача областной больницы Кигома Ламек Мденго подтвердил гибель двух солдат — 38-летнего Бакари Мохаммеда и 28-летнего Рашида Мвимбе. Он добавил, что все пострадавшие в результате аварии получают лечение в той же больнице.