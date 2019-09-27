Кондрово, Калужская область, , 12:47 — REGNUM В Калужской области к 11,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима судом приговорён 31-летний житель посёлка Товарково за преступления в отношении несовершеннолетней. Об этом 27 сентября сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Ирина Копеина.

Судебным следствием установлено, что мужчина, зная о том, что потерпевшая не достигла возраста 16 лет, неоднократно склонял девочку-подростка к употреблению наркотических веществ и вступал с ней в половую связь.

Приговором суда помимо лишения свободы с осужденного в пользу потерпевшей взыскана компенсация морального вреда в сумме 300 тыс. рублей.

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