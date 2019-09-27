Нальчик, , 12:27 — REGNUM Сотрудники спецслужб разоблачили преступную группу, которая занималась финансированием терроризма. По делу задержаны девять человек. Среди них есть жители Дагестана и Кабардино-Балкарии. Все они заключены под стражу, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главного следственного управления СКР по городу Москве, которое расследует уголовное дело.

«Указанные лица под тяжестью предъявленных доказательств дали признательные показания. Следователями СК России были проведены многочисленные обыски и задержания на территории Москвы, Московской области, Республики Дагестан и Кабардино-Балкарской Республики», — говорится в сообщении следственного органа.

По данным ведомства, организовал преступную группу один из обвиняемых. Во время своего пребывания в Египте он вступил в ряды террористической организации. В 2015 году подозреваемый вернулся в Россию и создал в мобильном приложении телефона группу, в которую стал привлекать проверенных лиц. С их помощью он организовал финансирование деятельности ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории Сирии и Ирака. Злоумышленнику удалось привлечь в свои сети около 30 человек.

Стало известно также, что у всех участников преступной группы ее руководитель принял присягу на верность террористической организации. Как установлено следствием, члены сообщества переводили денежные средства на банковские карты главаря, после чего он отправлял их на расчетные счета лиц, воюющих в составе незаконных вооруженных формирований.

В настоящее время по данному факту расследуется уголовное дело. Задержанным предъявлены обвинения в содействии террористической деятельности и участии в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической.