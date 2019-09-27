Самара, , 12:29 — REGNUM Проверку в связи с пожаром на сухогрузе «ВОЛГО БАЛТ — 205» начала куйбышевская транспортная прокуратура. Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба приволжского транспортного надзорного ведомства.

По предварительной информации, причиной пожара явилось короткое замыкание в распределительном щитке энергосистемы в машинном отделении сухогруза. Отмечается, что пожар уже локализован.

Куйбышевская транспортная прокуратур начала проверку исполнения законодательства о безопасности судоходства. По ее результатам будет принято решение мерах прокурорского реагирования.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сухогруз «Волго-Балт 205» загорелся на реке Волга в районе города Тольятти. Судно перевозило 300 тон металлоконструкций.

В тушении пожара были задействованы 70 человек и 18 единиц техники, в том числе 3 плавательных средства.