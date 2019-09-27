Пермь, , 12:24 — REGNUM Скандальный инцидент произошёл на закрытии международного кинофестиваля «Флаэртина» в Перми. Редактор отдела культуры и обозреватель культуры одного из местных изданий устроила потасовку во время просмотра фильма, получившего Гран-при международного кинофестиваля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фильм «Хозяин оленей», ставший триумфатором фестиваля, режиссёра и кинооператора Ксении Елян был очень тепло принят зрителями. Однако, по всей видимости, именно смех зрителей вызвал недовольство известной пермской журналистки. Она обратилась к зрительницам, сидящим на ряд позади неё, а потом стала наносить им удары женской сумкой. Затем гражданка несколько раз выкрикнула «Чтобы ты сдохла, тварь!» и пересела на другое место в глубине зала. Наблюдавшие за инцидентом зрители остались пребывать в шоковом состоянии от несоответствия образа автора статей о культуре и скандального поведения пермской журналистки.

Очевидцы сообщают, что аналогичная история произошла и на открытии кинофестиваля. Журналистка накинулась на женщину, сделавшую фотографию со вспышкой.

Напомним, Международный кинофестиваль документального кино «Флаэртиана» прохид в Перми с 1995 года. Он получил имя американского кинодокументалиста Роберт Флаэрти, драматургический подход которого реализуют авторы фильмов, отобранных конкурсной комиссией. Это фильмы, в которых «человек проживает на экране часть жизни, на экране предстают портреты современников. В этом году членами жюри стали кинокритики Виктория Белопольская, Марина Дроздова, кинорежиссеры Борис Караджев и Павел Печенкин.