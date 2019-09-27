Новоуральск, Свердловская область, , 12:06 — REGNUM В Новоуральске вынесен приговор в отношении гражданина, обвиняемого в нарушении Правила дорожного движения, в результате чего погиб человек (п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Новоуральский городской суд признал его виновным и приговорил к трём годам лишения свободы в колонии, а также на три года лишил подсудимого прав управления транспортным средством. Приговор может быть обжалован в вышестоящей судебной инстанции.

По версии органов дознания, 31 мая 2019 года подсудимый сел за руль автомобиля, имевшего техническую неисправность. Мужчина знал об этом, но всё равно вместе со знакомым отправился на данной машине в Новоуральск. На трассе из-за неисправности машина вылетела в кювет, в результате чего потерпевший получил тяжёлые травмы. Сам подсудимый с места ДТП скрылся.

Потерпевший был доставлен в больницу, но через два дня скончался от последствий полученных травм.