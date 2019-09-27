Тюмень, , 12:05 — REGNUM В Уральском окружном военном суде финиширует рассмотрение уголовного дела «банды ФСБ». Государственные обвинитель 27 сентября запросил сроки заключения для фигурантов, сообщает портал 72.ru.

Напомним, следствие по делу организованной преступной группы завершилось в августе 2018 года. Пять фигурантов, двое из которых были сотрудниками УФСБ по Тюменской области, обвиняются в убийствах, разбойных нападениях, хулиганстве, мошенничестве и похищении людей. Один из них покончил с собой в следственном изоляторе, другой находится в международном розыске. На скамье подсудимых трое членов банды.

Государственный обвинитель запросил для прапорщика ФСБ Евгения Г. пожизненное лишение свободы, для тренера по самбо Александра К. — 18 лет лишения свободы, безработного Сергея С. — 14 лет.

Лидер банды, лейтенант ФСБ Алексей К., который заключил сделку со следствием, уже приговорён к 24 годам лишения свободы.

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