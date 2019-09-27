Бишкек, , 12:04 — REGNUM Правоохранительные органы Франции арестовали узбекскую и киргизскую теннисисток. Их подозревают в организации договорного матча с призовым фондом $15 тысяч (964 тысячи рублей), пишет Kaktus.media.

Как отмечают французские СМИ, в полицию обратились местные букмекеры, которые, увидев слишком высокие ставки на ничем не примечательный матч, заподозрили мошенническую схему с участием спортсменок.

Теперь задержанную теннисистку из Узбекистана подозревают в преднамеренном проигрыше, а спортсменку из Киргизии — в посредничестве при организации договорной игры.

Отметим, что мать киргизской теннисистки Ксении Палкиной Марина Палкина сообщила Kaktus.media иную версию событий.

«Ксению, действительно, задержали на 24 часа. Но речь идет не о договорном матче. Проблема возникла из-за паспорта теннисистки из Узбекистана, с которой Ксения выступала. У этой теннисистки обнаружились какие-то проблемы с паспортом, ее задержали прямо на корте, когда она играла с Ксенией. Ксения жила с ней в одном номере, судя по всему, они тесно общались в эти дни, поэтому на следующий день и Ксению забрали. Но через 24 часа после выяснения всех обстоятельств ее отпустили. В отношении Ксении никаких подозрений или обвинений нет», — подчеркнула Мария Палкина.