Бахчисарай, Крым, , 12:03 — REGNUM В Бахчисарайском районе Крыма грузовой автомобиль снёс две балки путепровода на трассе «Таврида». Об этом ИА REGNUM 27 сентября сообщили в пресс-службе управления АО «ВАД».

"Водитель не опустил кузов на подъезде к искусственному сооружению и сбил две уложенные балки путепровода», — отметили в пресс-службе.

По данным АО «ВАД», инцидент произошёл на закрытом для движения транспорта участке трассы и не повлияет на сроки строительства трассы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководители компании-подрядчика сообщили, что на данный момент «Таврида» готова на 74%. Движение по трассе планируют открыть на три месяца раньше — в сентябре 2020 года.

Об этом: Крымскую трассу «Таврида» обещают открыть для движения в сентябре 2020 года