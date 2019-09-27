Воронеж, , 11:56 — REGNUM Три человека получили отравление угарным газом с начала недели, 23 сентября, сообщили в пресс-службе управления по делам ГО и ЧС Воронежа.

23 сентября из квартиры в доме по улице Гайдара с признаками отравления угарным газом были госпитализированы 30-летняя женщина и десятилетняя девочка. По предварительным данным, причиной стало нарушение тяги в вентиляционном канале.

Сегодня, 27 сентября, в службу спасения поступило сообщение об отравлении угарным газом мужчины 2000 года рождения, из дома по Московскому проспекту. Причиной отравления стало нарушение правил эксплуатации газового оборудования.

Угрозы жизни пострадавшим нет, уточнили в службе спасения.

Отметим, что за последнюю неделю в Воронеж пришло сильное похолодание, однако отопительный сезон начали лишь для социальных объектов, с 26 сентября.