Улан-Удэ, , 11:53 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ задержан 42-летний местный житель, обвиняемый в причинении смерти пенсионеру в номере гостиницы. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по республике.

Они познакомились вечером 23 сентября, причём, предполагаемый убийца был с женщиной. Разговорившись, новые знакомые начали распивать спиртные напитки, для чего сняли номер в гостинице.

«Через некоторое время, опьянев, мужчина начал приставать к находившейся в их компании женщине. Несколько раз пенсионер останавливал собутыльника, успокаивал его. В очередной раз такое вмешательство не понравилось мужчине», — сообщили в СКР.

В результате подозреваемый избил пытавшегося защитить женщину пенсионера. Ночью 24 сентября 61-летний мужчина с многочисленными травмами головы, груди и живота был доставлен в больницу. Несмотря на усилия врачей, пострадавший скончался. Было возбуждено уголовное дело.

Задержанному предъявлено обвинение по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего смерть потерпевшего».