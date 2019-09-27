Руан, Франция, , 12:03 — REGNUM Французские власти и жители Нормандии продолжают ликвидировать последствия сильнейшего пожара, возникшего в четверг, 26 сентября, на химическим заводе Lubrizol под Руаном (департамент Приморская Сена). Об этом 27 сентября передает агентство Associated Press.

По данным руководства завода и пожарных, в результате ЧП никто не пострадал. Местные власти распорядились закрыть образовательные учреждения в окрестных районах.

Жители близлежащих районов выражают беспокойство по поводу возможных рисков для здоровья, а также неблагоприятных экологический последствий для протекающей в непосредственной близости реки Сены.

Пожар был потушен в четверг вечером, 26 сентября. Пожарные все еще находятся на месте происшествия. Прокурор Руана Паскаль Праш сообщил, что «причина возгорания пока не установлена».