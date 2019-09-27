Абакан, 27 сентября 2019, 11:35 — REGNUM МЧС Хакасии просит жителей региона соблюдать меры пожарной безопасности. Как сообщили ИА REGNUM 27 сентября в республиканском главке МЧС, с начала 2019 года в Хакасии произошло 1825 пожаров.
За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано два пожара.
Как сообщало ИА REGNUM, в селе Белый Яр 26 сентября при пожаре погиб 62-летний мужчина. Обстоятельства и причины его гибели выясняют органы дознания.
Читайте также: В Хакасии выясняют причину пожара со смертельным исходом