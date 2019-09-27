Красноярск, , 11:29 — REGNUM В Красноярске сотрудники института нефти и газа Сибирского федерального университета (СФУ) подозреваются в мошенничестве. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 сентября в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю.

Возбуждено уголовное дело (ч. 4 ст. 159 УК РФ — «Мошенничество»).

По версии следствия, в 2017—2018 годах директор института нефти и газа СФУ и руководитель научно-образовательного центра этого института заключили незаконные договоры возмездного оказания услуг в сфере образовательной деятельности. Предметом договоров являлись услуги, которые фактически входили в их трудовые обязанности. На основании этих договоров им перечислили деньги, принадлежащие СФУ, — более 2 млн рублей.

Расследование продолжается. Следователи планируют допросить должностных лиц университета. Назначена почерковедческая экспертиза, правовая экспертиза договоров.

Как сообщало ИА REGNUM, бывшему ректору Дальневосточного федерального университета Сергею Иванцу, обвиняемому в превышении должностных полномочий, гособвинение запросило восемь лет лишения свободы.

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