Брянск, , 11:26 — REGNUM Правоохранительные органы Брянской области пресекли канал поставки и легализации мяса крупного рогатого скота на территорию региона. На территории ООО «Мясокомбинат Славянский» оперативники изъяли более 20 тонн мясного сырья неизвестного происхождения, общей стоимостью около пяти миллионов рублей., сообщили 27 сентября в пресс-службе регионального УМВД.

Неизвестное мясо Пресс-служба ГУ МВД РФ по Брянской области

В ходе оперативных мероприятий также был выявлен факт передачи первой части незаконного денежного вознаграждения. Руководитель мясокомбината таким образом хотел внести в федеральную информационную систему «Меркурий» ложные данные и получить необходимые ветеринарные сопроводительные документы.

Материалы по изъятому сырью передали в управление Россельхознадзора для принятия решения об утилизации.