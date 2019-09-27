Москва, , 11:22 — REGNUM Самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии» столкнулся с птицей в аэропорту «Домодедово». Об этом пишут местные СМИ.

Лайнер А319 выполнял рейс U6−261 Москва — Екатеринбург. При взлёте в лобовое стекло ударилась птица.

В самой авиакомпании журналистам подтвердили факт инцидента и отметили, что на полёте он не сказался. Повреждений на самолёте также не обнаружено.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 15 сентября самолёт этой же авиакомпании экстренно приземлился в Жуковском. Тогда из-за попадания чаек в двигатели лайнер вышел из строя. Благодаря профессионализму экипажа были спасены более 220 жизней