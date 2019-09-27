Самара, , 11:24 — REGNUM Уголовное дело возбуждено в отношении заместителя начальника одного из отделов ГУ МВД России по Самарской области. Об это 27 сентября сообщает пресс-служба областного СУ СК РФ.

По версии следствия, 17 сентября текущего года сотрудник полиции получил от гражданина 350 тыс. рублей, «для дальнейшего предложения посредничества во взяточничестве должностным лицам правоохранительных органов города Самары» за то, что они не будут направлять материалы в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании гражданина.

Отмечается, что полицейский был задержан сотрудниками УФСБ РФ по Самарской области на месте происшествия после получения денег.