Москва, , 11:21 — REGNUM Деятельность группы лиц, собиравшей деньги для террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пресечена в Москве. Обвинения предъявлены девяти подозреваемым, сообщает 27 сентября пресс-служба столичного глава СКР.

Российский гражданин, находясь в Египте, стал членом группировки и в 2015 году вернулся на родину. В России он стал искать желающих финансировать действия террористической организации в Ираке и Сирии. Таковых набралось около 30 человек.

С ними глава группы связывался в мобильном приложении, деньги принимал на банковскую карту, а позже переводил на счета террористов. Желающих помогать группировке он вывозил для принятия «присяги» в подмосковную деревню.

Девяти фигурантам дела предъявлены обвинения в содействии террористической деятельности и участии в террористической организации. Все они помещены под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ростовской области осудили жителя Крыма, который привлекал людей в террористическую группировку через соцсети.

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