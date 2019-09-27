Ярославль, , 11:10 — REGNUM Ярославский областной суд изменил меру пресечения для директора ООО «Рыбинский завод дорожных машин» Павла Кузнецова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда. Павла Кузнецова обвиняют в мошенничестве при получении бюджетных субсидий. Сумма ущерба может составить от 200 до 300 миллионов рублей. Директор предприятия, производящего дорожные катки, и по совместительству президент Ярославской торгово-промышленной палаты был задержан 13 сентября, на следующий день арестован Рыбинским городским судом на два месяца. Как ранее сообщало ИА Регнум защита Павла Кузнецова это решение оспаривала на том основании, что данная статья уголовного кодекса имеет экономическую направленность и не предполагает заключения под стражу. Ярославский областной суд с доводами адвоката согласился и вынес новое решение по мере пресечения. Павел Кузнецов помещен под домашний арест на 1 месяц и 18 дней до 13 ноября 2018 года включительно.

Павел Кузнецов Yartpp.ru

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