Абакан, , 11:08 — REGNUM В Хакасии на пожаре в селе Белый Яр 26 сентября погиб 62-летний мужчина. Как сообщили ИА REGNUM 27 сентября в ГУ МЧС по региону, пожар вспыхнул в двухквартирном жилом доме.

По данным МЧС, к моменту приезда пожарных (через три минуты после вызова) в квартире было сильное задымление, горели вещи на площади 8 квадратных метров.

На полу в комнате звено пожарных обнаружило погибшего хозяина дома. Причины гибели пенсионера выясняют органы дознания. Уточняется, что на исход пожара повлияло то, что он был поздно обнаружен.

Напомним, всего с начала 2019 года в Хакасии произошло 1825 пожаров.