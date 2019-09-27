Симферополь, , 11:06 — REGNUM В Крыму из бюджета республики было похищено около 17 млн рублей, предназначенных для перевозки льготников в общественном транспорте. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 сентября в пресс-службе управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

«Преступной деятельностью занимался крымский предприниматель Александр Ф. Он заключил соглашения с органами власти республики на осуществление перевозок по нескольким городским и пригородным маршрутам. В последующем Ф. предоставлял в администрацию Симферополя фиктивные документы, подтверждающие осуществление перевозки льготных категорий граждан, на основании которых на их счета были переведены компенсационные выплаты. В результате указанных действий с 2015 по 2018 год Ф. обманным путём похитил более 17 млн рублей бюджетных средств», — отметили в ФСБ.

По данным правоохранителей, предприниматель заключал договоры с органами власти на перевозку пассажиров, не имея возможности для выполнения условий соглашений.

«Приговором Центрального районного суда Симферополя Ф. признан виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений. По результатам рассмотрения апелляционной жалобы определением Верховного суда Республики Крым Ф. срок лишения свободы сокращён до 3 лет 11 месяцев», — уточнили в ФСБ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма заявил, что под прикрытием ГУП РК «Крымавтотранс» на полуострове работала организованная преступная группа.

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