Самара, 27 сентября 2019, 11:03 — REGNUM Два ребенка в городе Чапаевск Самарской области погибли во время пожара в жилом доме. Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.
Сообщение о пожаре в одной из квартир многоквартирного жилого дома поступило на пульт дежурного в 7:00 часов утра.
По сообщению ведомства, площадь объятая огнем составила 15 квадратных метров. Возгорание ликвидировали через 43 минуты.
В 7:17 часов на месте пожара спасателями были обнаружены тела двух погибших детей, личности которых сейчас устанавливаются.
По предварительной информации, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем.