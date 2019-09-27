Самара, , 11:03 — REGNUM Два ребенка в городе Чапаевск Самарской области погибли во время пожара в жилом доме. Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

Сообщение о пожаре в одной из квартир многоквартирного жилого дома поступило на пульт дежурного в 7:00 часов утра.

По сообщению ведомства, площадь объятая огнем составила 15 квадратных метров. Возгорание ликвидировали через 43 минуты.

В 7:17 часов на месте пожара спасателями были обнаружены тела двух погибших детей, личности которых сейчас устанавливаются.

По предварительной информации, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем.