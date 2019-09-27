Красноярск, , 10:57 — REGNUM В Красноярском крае по состоянию на 12:00 (местное время) 27 сентября действуют пять лесных пожаров на площади 195 га. Как сообщили ИА REGNUM в региональном минлесхозе, очаги зарегистрированы в Богучанском и Кежемском районах.

Населённым пунктам ничего не угрожает, заверили в министерстве. В тушении возгораний участвуют более 90 человек, две единицы техники.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 26 сентября в Красноярском крае было зарегистрировано восемь лесных пожаров на площади 256 га в трёх районах.

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