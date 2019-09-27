Село Косулино, Свердловская область, , 10:59 — REGNUM В Свердловской области возбуждено уголовное дело по подозрению в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть людей (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

По версии следствия, в селе Косулино 25 сентября в многоквартирном доме по улице Ленина найдены тела молодого человека 1990 года рождения и пенсионерки 1935 года рождения. По предварительным данным смерть наступила в результате отравления угарным газом. На месте происшествия обнаружено повреждение в вытяжке газового котла.

Также с признаками отравления угарным газом за помощью к медикам обратились три жителя данного дома.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту гибели людей проводится прокурорская проверка. По предварительным данным, в начале июня в доме проводилось обследование вентиляции специалистами компании ООО «Первый ВентМастер». По итогам проверки был составлен акт о пригодности вентиляционного оборудования.

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