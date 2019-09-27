Рейкьявик, , 10:50 — REGNUM Исландский фотограф получил назад свой iPhone 6S, который годом ранее выронил из самолета. Пролежавший на земле гаджет остался в рабочем состоянии, сообщает издание The Next Web.

В августе 2018 года Хаукур Сноррасон делал снимки во время полета над долиной реки Скафта на юге страны. Он решил снять видеоролик смартфоном, но устройство вырвал у него из рук порыв ветра.

Смартфон упал с 60 метров на покрытую мхом поверхность. Через 13 месяцев его нашли туристы и вернули владельцу. Сноррасон рассказал, что iPhone был в чехле, а из строя у него вышел только микрофон. В памяти устройства сохранилась запись с падением из самолета.

Как сообщало ИА REGNUM, компания Apple добавила секретное послание для пользователей в ролик о новом iPhone 11.

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