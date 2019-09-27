Тамбов, , 10:30 — REGNUM Четыре человека — четырёхлетний ребёнок и трое взрослых — погибли в результате пожара в Тамбовской области. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону, по факту гибели 54-летних супругов, их маленького внука и 58-летнего родственника возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

По данным ГУ МЧС, пожар в частном жилом доме в селе Дмитриевщина Рассказовского района произошёл около 02:54, ликвидировать его удалось менее чем за час.

На месте работают следователи и криминалисты СК. По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неисправность электропроводки в связи с повышенной нагрузкой от нескольких обогревательных приборов. Однако точную причину пожара установит экспертиза.