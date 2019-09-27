Новосибирск, , 10:21 — REGNUM Возможной причиной пожара в пятиэтажном доме в центре Новосибирска могло стать нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ, сообщили «НГС Новости» со ссылкой на пожарных.

Отмечается, что в доме ремонтировали крышу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 26 сентября, в центре Новосибирска загорелась крыша пятиэтажного дома. Из дома были эвакуированы десятки человек.

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