Новосибирск, 27 сентября 2019, 10:21 — REGNUM Возможной причиной пожара в пятиэтажном доме в центре Новосибирска могло стать нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ, сообщили «НГС Новости» со ссылкой на пожарных.
Отмечается, что в доме ремонтировали крышу.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 26 сентября, в центре Новосибирска загорелась крыша пятиэтажного дома. Из дома были эвакуированы десятки человек.
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