Донецк, 27 сентября 2019, 10:21 — REGNUM За минувшие сутки украинские силовики 22 раза открыли огонь по территории ДНР, выпустив 169 единиц боеприпасов, сообщили 27 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском направлении ВСУ выпустили девять мин калибра 82 мм, а также применили крупнокалиберное стрелковое оружие.

На донецком направлении украинские формирования выпустили пять мин калибра 120 мм, применили вооружение БМП, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

На юге ДНР ВСУ использовали зенитные установки, гранатомёты разных видов и крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались следующие районы/населённые пункты: Доломитное, Горловка (Зайцево), Донецк (посёлок шахты «Трудовская»), Старомихайловка, Александровка, Докучаевск, Дзержинское, Ленинское, Коминтерново, Саханка», — сказано в сообщении.

В результате обстрела Старомихайловки была повреждена кровля жилого дома. Данных о жертвах не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МЧС ДНР рассказали, что за годы войны зафиксировали более 930 пожаров, вызванных украинскими обстрелами территории республики.

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