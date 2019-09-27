Донецк, 27 сентября 2019, 10:21 — REGNUM За минувшие сутки украинские силовики 22 раза открыли огонь по территории ДНР, выпустив 169 единиц боеприпасов, сообщили 27 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
На горловском направлении ВСУ выпустили девять мин калибра 82 мм, а также применили крупнокалиберное стрелковое оружие.
На донецком направлении украинские формирования выпустили пять мин калибра 120 мм, применили вооружение БМП, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.
На юге ДНР ВСУ использовали зенитные установки, гранатомёты разных видов и крупнокалиберное стрелковое оружие.
В результате обстрела Старомихайловки была повреждена кровля жилого дома. Данных о жертвах не поступало.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МЧС ДНР рассказали, что за годы войны зафиксировали более 930 пожаров, вызванных украинскими обстрелами территории республики.
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