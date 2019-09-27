Анкара, , 10:17 — REGNUM Истребители ВВС Турции нанесли удар по территории Ирака, в результате чего были «нейтрализованы» двое членов Рабочей партии Курдистана (РПК), об этом 27 сентября сообщает Anadolu Ajansi.

Авиаудар был осуществлен в регионе Гара в рамках спецоперации «Коготь», стартовавшей 27 мая 2019 года и направленной на искоренение влияния курдских повстанцев в Ираке.

Напомним, Рабочая партия Курдистана располагает укрытиями на территории соседнего государства, откуда подготавливаются акции, направленные против турецких властей.

На протяжении 30 лет курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках Турции, что приводит к кровопролитным столкновениям, жертвами которых за годы конфликта стали свыше 40 тыс. человек.

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